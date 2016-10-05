11:04

Совет директоров Банка России определил, какие символы будут размещены на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На купюре 200 рублей будут изображены памятные места Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте 2000 рублей разместят символы Дальнего Востока – мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.

Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых купюр ЦБ, итоги которого были подведены в октябре 2016 года. Однако на тот момент было неизвестно, какой из выбранных регионов попадет на банкноту 200 рублей, а какой на 2000 рублей.

В октябре генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук говорил, что дизайн обеих банкнот будет разработан до апреля 2017 года. Ожидается, что они будут выпущены в оборот до конца текущего года.

ЦБ объявил о выпуске новых купюр в апреле 2016 года. Регулятор пояснил, что «дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги».