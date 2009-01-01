«Сегодня очень хорошая погода, и мы с Эмили и Подружкой решили поехать на море», – так начинается видеоролик на YouTube, который с октября 2015 года посмотрели уже 27 млн раз. Единственный реальный персонаж в ролике – видеоблогер Маша Капуки Кануки, которая отправилась отдыхать в Турцию в компании куклы Эмили и игрушечной чихуахуа по кличке Подружка. Все действие в этом популярном видео длится меньше пяти минут. За это время Маша успевает доехать до пляжа, переодеть игрушки для купания и пойти с ними в воду. В ролике нет ни сложной операторской работы, ни монтажа, но количество его просмотров можно сравнить со всем населением Узбекистана, Малайзии или Перу.

«Капуки Кануки» – это пилотный видеоканал компании «Первый проект». Супруги Мария Поддубная и Владимир Набатов запустили его в 2011 году, когда их сыну Андриану было три года. Набатов был директором и партнером компании X-media Digital, которая создавала YouTube-каналы для Disney, «Анимаккорд», «Фиксиков» и «Смешариков». Но обучающих мультфильмов для совсем маленьких детей, вроде Андриана, на YouTube тогда практически не было, поэтому супруги решили сами снять несколько простых роликов с Марией в главной роли. Через год ее персонаж «Капуки Кануки» собрал первый миллион просмотров, а через два – Набатов решил уволиться, чтобы заниматься только этим бизнесом.

Сейчас у «Первого проекта» больше 90 видеоблогов, у самых популярных из них – миллиарды просмотров. В 2014 году компания запустила производство собственного мультфильма. Он называется «Грузовичок Лева» и предназначен для детей до трех лет. Сначала его можно было найти только в рунете, теперь он переведен на десяток языков, а в России права на трансляцию мультфильма недавно купил телеканал «Карусель». Бизнес на самых маленьких оказался весьма успешным делом: прибыль «Первого проекта» по итогам прошлого года составила 10 млн рублей.