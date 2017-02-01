22:05

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 31 января – 1 февраля решила не менять базовую ставку, оставив ее на прежнем уровне 0,5–0,75%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее аналитики прогнозировали, что на первом в 2017 году заседании по денежно-кредитной политике ФРС, скорее всего, сохранит ставку без изменений. Так, эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что регулятор предпочтет подождать, пока не получит больше информации об экономических планах нового президента США Дональда Трампа.

«Неопределенность, вызванная последними действиями Дональда Трампа, делает заседание руководства ФРС США, которое завершится сегодня, простой формальностью: никто не сомневается, что ставка останется на уровне 0,75%», – указывали в своем отчете и специалисты Sberbank CIB.

В текущем году, согласно прогнозам самой ФРС, ключевая ставка должна быть повышена три раза. Тем не менее, в Sberbank CIB считают, что американский регулятор ставку поднимает неохотно, поэтому в 2017-м она будет увеличена только дважды, причем в первый раз – во втором квартале.

С 2006 года ФРС повышала базовую ставку три раза: в июне 2006 года, в декабре 2015 года и в декабре 2016 года. При этом с конца 2008 года регулятор сохранял ее на рекордном минимуме 0–0,25%.