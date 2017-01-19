12:34

Чистая прибыль «Российских железных дорог» в 2016 году, рассчитанная по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила 6,5 млрд рублей. Об этом рассказал президент РЖД Олег Белозеров, передает «Прайм».

В середине января Белозеров говорил, что по итогам прошлого года РЖД заработают 3,7 млрд рублей. При этом изначально в госкомпании ожидали, что годовая прибыль по РСБУ окажется на уровне 900 млн рублей.

Прибыль РЖД по РСБУ в 2015 году составила 318 млн рублей, годом ранее железнодорожная монополия получила убыток на 44 млрд рублей. В 2017 году РЖД рассчитывают заработать 3 млрд рублей (до этого в компании прогнозировали, что при реализации «стрессового сценария» в 2017 году ее убыток превысит 142 млрд рублей).

По МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) РЖД за весь 2016 год пока данные не публиковали. В 2015 году чистая прибыль РЖД по МСФО составила 8,2 млрд рублей, а годом ранее организация получила убыток в размере 99,3 млрд рублей.