В Донбассе новое обострение: из-за обстрелов город Авдеевка лишен тепла, воды и света, президент Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, а Москва заявляет о новых провокациях Киева. Все это удивительным образом совпало с началом первых официальных контактов Кремля и Белого дома. Именно от них во многом зависит дальнейшее развитие событий. И Россия, и Украина апеллируют к Дональду Трампу, надеясь получить его поддержку. Но для него Украина – глубокая периферия, и заниматься ею, когда в США творятся такие события, ему совершенно не хочется. Что ждет Донбасс в новой геополитической реальности – одна и главных интриг ближайшего времени.

Само по себе избрание Трампа, даже в отсутствие понимания его будущей внешнеполитической линии, стало сильнейшим фактором, влияющим на положение дел в Донбассе и позиции непосредственных участников конфликта. Причем фактором скорее деструктивным: ситуация вновь может обостриться, вплоть до размораживания конфликта.