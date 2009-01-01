13:30

Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за реализацию, хранение и транспортировку товаров, подпадающих под санкции и запрещенных к ввозу на территорию РФ. Соответствующий законопроект о внесении изменений в КоАП размещен 1 февраля на портале regulation.gov.ru. До 2 марта продлится публичное обсуждение проекта.

Как считают в ведомстве, за подобные нарушения штрафы для граждан должны составить 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 30–50 тысяч рублей, а для компаний – 70–100 тысяч рублей. Кроме того, санкционная продукция может быть конфискована у граждан, предпринимателей и юридических лиц.

Сейчас в КоАП предусмотрена ответственность граждан только за незаконную продажу санкционных товаров. Штраф по статье 14.2 составляет 1,5–2 тысячи рублей для граждан, для должностных лиц – 3–4 тысячи рублей, а для юридических лиц – 30–40 тысяч рублей.

В России с августа 2014 года действует запрет на поставки продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и ряда других стран. Продуктовое эмбарго было введено в ответ на санкции, примененные к РФ после присоединения Крыма. С августа 2015 года также действует указ президента РФ Владимира Путина об уничтожении санкционных продуктов, ввезенных в страну. В сентябре 2016 года Москва включила в список санкционных продуктов, на которые распространяется запрет на поставки из-за рубежа, соль.

В январе 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с высказываниями, что в условиях санкций «русские готовы есть снег, чтобы выжить». В то же время Песков уточнил, что «русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».