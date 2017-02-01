14:06

Следствие предъявило обвинение в государственной измене сотрудникам центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США», – сказал он.

Агентству ТАСС юрист пояснил, что статья о госизмене является единственной в деле, других обвинений его фигурантам не предъявлено. «Никакое ЦРУ в деле не фигурирует, фигурирует страна. Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ», – отметил Павлов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Центральное разведывательное управление США в деле о госизмене сотрудников ФСБ не фигурирует.

«Предполагается, что, пользуясь служебным положением, они регулярно снабжали информацией представителей иностранных спецслужб, вероятно, именно американских», – сказал источник, отметив, что о том, какие именно спецслужбы могли получать информацию от подозреваемых, пока неизвестно.

Об аресте руководителя одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, который возглавлял в компании отдел по расследованию киберпреступлений, по делу о госизмене 25 января сообщил «Коммерсантъ». Позже стало известно об аресте заместителя Михайлова Дмитрия Докучаева.

Ранее сообщалось, что они являются фигурантами дела о взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов, в рамках которого в ноябре был арестован журналист Владимира Аникеева, который предположительной является основателем группы хакеров «Шалтай-Болтай».

31 января Павлов заявил, что дело о госизмене в ФСБ не связано с деятельностью «Шалтая-Болтая».

Заметка дополняется.