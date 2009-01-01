15:22

Суд признал жителя Татарстана Рамиля Ибрагимова, поддержавшего теракт в Орландо, виновным в публичном оправдании терроризма, передает «Интерфакс».

Ибрагимова приговорили к штрафу 50 тысяч рублей. Кроме того, как уточняет издание e-kazan, суд постановил изъять в пользу государства его iPhone как «орудие преступления».

«Интерфакс» добавляет, что прокуратура просила для Ибрагимова три года колонии-поселения.

На Ибрагимова завели дело в июне 2016 года. В своем инстаграме он назвал убившего 49 человек в гей-клубе в Орландо «правильным афганским пацаном».

Позднее Ибрагимов удалил пост и опубликовал еще один, где объяснил свои действия «борьбой с гомосятиной». Эту запись он также затем удалил.

В Орландо 12 июня американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил 53. Матин был застрелен полицией.