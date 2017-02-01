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Штрафы за хранение, транспортировку и реализацию санкционных продуктов не будут применяться к гражданам, которые хранят и перевозят такие продукты для личных нужд. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора Сергей Ходячих, передает RNS.

«Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять», – пояснил он.

Ходячих добавил, что под товарами, запрещенными к ввозу в Россию, понимаются не только продукты питания, но и промышленная продукция. Он уточнил, что Роспотребнадзор может начать проводить проверки законности хранения санкционных продуктов «по жалобам граждан, если граждане проявят бдительность».

Ранее 1 февраля в Роспотребнадзоре предложили ввести штрафы за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ (сейчас ответственность предусмотрена только за незаконную продажу такой продукции). В соответствующем законопроекте прописаны штрафы для граждан в размере 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 30–50 тысяч рублей, а для компаний – 70–100 тысяч рублей.