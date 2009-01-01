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Задача обеспечить рост российской экономики на 1–4% «решается элементарно». Об этом говорится в материалах Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ, поступивших в Republic 1 февраля.

«Вместе с тем, а так ли уж необходим акцентированный экономический рост в 2017 году, тем более не обеспеченный фундаментальными факторами роста? Статистический “рост ради роста” – это не путь к победе. В принципе, обеспечить рост ВВП на 1, 2, 3 или даже 4% – это задача, которая решается элементарно путем увеличения добавленной стоимости за счет неэффективных проектов и непроизводительных расходов», – отметили эксперты.

Как подчеркнули специалисты ВШЭ, «необходим качественный рост экономики», при этом основным бенефициаром является население. «Небольшой рост в 2017 году обеспечат на 4/5 сами предприниматели, уже адаптировавшиеся к “новой реальности”, а регуляторам необходимо расчистить для него путь», – посоветовали экономисты.

В исследовании ВШЭ также говорится, что в 2016 году экономика РФ вышла из рецессии благодаря сельскому хозяйству, транспорту и промышленности. При этом поддержку промышленности оказали действия предпринимателей и правительства «в лице своих регуляторов».

1 декабря президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию поручил правительству не позднее мая 2017 года разработать предметный план развития экономики до 2025 года. Этот план должен позволить стране к 2019–2020 году выйти к темпам роста ВВП, превышающим мировые. До этого в Минэкономразвития назвали «вполне реальной задачей» удвоение потенциальных темпов роста экономики РФ (выход на траекторию до 4%).

По данным Минэкономразвития, в 2016 году российский ВВП сократился на 0,6%. В 2017 году, как прогнозирует министерство, экономика РФ должна увеличиться на 0,6% при цене на нефть $40 за баррель. Согласно опубликованным 1 февраля данным Росстата, в 2016 году ВВП России снизился на 0,2%.