16:20

Депутаты из комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии отложили свой визит в Москву из-за проблем с визами. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Делегация норвежских парламентариев должна была посетить Москву 2–3 февраля. Однако, по данным издания, двое из пяти членов делегации не получили визы.

Как уточняется, в получении виз было отказано лидеру Либеральной партии Норвегии Трине Скеи Гранде и Барду Вегалу СульХьеллу из Социалистической левой партии.

Как рассказали в Москве, норвежский МИД вызвал посла России в Норвегии из-за ситуации с отказом в визах.

«Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», – заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Как рассказал «Интерфаксу» дипломатический источник, отказ России в выдаче виз норвежским депутатам является ответом на то, что Норвегия ограничила находящимся под санкциями россиянам доступ на свой полярный архипелаг Шпицберген.

Отмененная поездка должна была стать первым на таком уровне визитом норвежских чиновников в российскую столицу за последние три года.

В ходе нее норвежские парламентарии планировали обсудить с российскими депутатами международные вопросы по общим интересам, а также вопросы, затрагивающие отношения между двумя странами, в частности, ситуацию на Крайнем Севере.