16:32

Росстат вновь пересмотрел оценку по динамике отечественного ВВП в 2015 году. Как свидетельствует четвертая оценка службы, за указанный период экономика РФ сократилась на 2,8%.

В январе Росстат значительно улучшил оценку по спаду ВВП в 2015 году – с 3,7% до 3%. Всего публикуется пять таких оценок.

Что касается динамики ВВП в 2016 году, в Росстате оценили экономический спад в стране в 0,2%. Для сравнения, в Минэкономразвития считают, что ВВП РФ в прошлом году снизился на 0,6%.

Бывший зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко в начале января отметил, что в связи с пересмотром данных Росстата по ВВП, отказом ведомства от публикации ежемесячных данных о динамике инвестиций в экономике РФ, а также корректировке данных по промпроизводству «получается весьма печальная картина – по большому счету, обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется российский экономический корабль, и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно».