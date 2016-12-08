16:29

Burda Media Company, издатель российской версии Playboy, сократит выпуск журнала до четырех номеров в год. Об этом сообщается на сайте издательского дома.

О причинах такого решения не сообщается. До этого журнал выходил каждый месяц. В декабре 2016 года РБК сообщало, что российскую версию Playboy могут закрыть из-за проблем с лицензией.

По информации издания, Burda не смогла договориться о стоимости контракта с Playboy Enterprises.

Как сказано в сообщении российского издателя, «сотрудничество с американской компанией Playboy Enterprises будет продолжено».

По данным Mediascope, которые приводит РБК, аудитория российского Playboy последние годы снижается. Если в 2011 году она превышала 925 тысяч человек, то в первой половине 2016 года составила 668 тысячи. В России журнал издается с 1995 года.