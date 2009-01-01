Скандальные первые указы Дональда Трампа укрепили решимость его противников попытаться попробовать отправить его в отставку раньше срока. Интернет-петицию с предложением добиться импичмента президента поддержали уже более 500 тысяч человек. Организаторы кампании даже нашли повод для формальных обвинений – они утверждают, что Трамп и после вступления в должность сохранил связь с бизнесом.

Перспективы этой кампании, правда, пока туманны. В истории США не было примера доведенной до конца процедуры импичмента. И это едва ли произойдет при нынешнем составе Конгресса, обе палаты которого сейчас контролируют республиканцы.

Теоретически сместить Трампа можно и другим способом. Конституция США допускает, что президента может отправить в отставку его собственное правительство – если решит, что он не в состоянии выполнять свои обязанности. В таком случае страну до следующих выборов возглавит куда более системный, чем Трамп, вице-президент Майк Пенс. Но и такого на практике тоже не было ни разу (были лишь временные отстранения президентов по состоянию здоровья – с их согласия). Такой сценарий возможен, только если недовольство Трампом среди республиканцев – пока умеренное – достигнет критического уровня.