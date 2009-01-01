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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «использовать свое существенное влияние на сепаратистов», чтобы восстановить перемирие на востоке Украины. Об этом он заявил 1 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Столтенберга, все стороны должны уважать и соблюдать Минские договоренности. Между тем, как указал генсек НАТО, за последние дни режим тишины на границе с Украиной нарушался более 5,6 тысячи раз.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине, передает «Интерфакс». Ранее поддержку Киеву выразил также Совбез ООН.

О возобновлении обстрелов в Донбассе сообщалось 29 января. Как заявил два дня спустя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор» в районе Авдеевки, и в результате «вторжение было пресечено». Песков также назвал ситуацию в Авдеевке «провокацией» украинских властей. В свою очередь, в Киеве назвали конфликт «активизацией обстрелов со стороны пророссйских сил».

Из-за обстрелов в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение, а утром 1 февраля началась эвакуация жителей, в основном родителей с детьми. Как передает «Корреспондент.net», часть населения Авдеевки попросила украинских военных «не сдавать» город.