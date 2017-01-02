19:44

Ленинский районный суд Кирова назначил оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову подписку о невыезде как меру пресечения по делу «Кировлеса». Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

Срок подписки – до 10 февраля, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Отсутствие в Кирове больше 12-ти часов будет нарушением условий. Как пишет в твиттере Георгий Албуров, Навальному и Офицерову придется жить в гостинице.

Сам Навальный на суде заявил, что откажется давать подписку. По его словам, платить за гостиницу он готов только до 3 февраля. Как заметил юрист ФБК Иван Жданов, заключить под стражу Навального нельзя, поскольку он проходит по «предпринимательской» статье.

После заседания, передает «Медиазона», политик заявил, что 4 февраля намерен открывать свой избирательный штаб в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщала «Медиазона», с инициативой назначить подписку о невыезде выступил судья Алексей Втюрин.

https://twitter.com/alburov/status/826800423097028610

Прокуратура попросила перерыв в заседании на десять минут, после чего объявила, что сторона обвинения согласна с инициативой суда о мере пресечения Навальному и Офицерову. Город, где они должны находиться по подписке, прокуроры оставили на усмотрение суда.

https://twitter.com/alburov/status/826811229855416320

Офицеров после оглашения меры пресечения спросил, если процесс закончится 3 февраля, нужно ли будет соблюдать подписку до 10 февраля и будет ли в этот день приговор. Как передает Кира Ярмыш, судья Втюрин на это сообщил, что «это все решится тогда, когда процесс закончится».

Заседание по пересмотру дела «Кировлеса» продолжится 2 февраля. Навальный и Офицеров получили по делу условные сроки в 2013 году. ЕСПЧ в феврале 2016 года объявил о допущенных в деле нарушениях, Верховный суд РФ затем отправил дело на пересмотр, отменив тем самым приговор.

В офис ФБК 31 января пришли судебные приставы для принудительной доставки Навального и Офицерова в суд Кирова. Днем ранее суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. В надзорном ведомстве указывали, что Офицеров и Навальный не явились на два предыдущих слушания.

Навальный вылетел вечером 31 января из Внуково вместе с приставами. Как он заявил на заседании 1 февраля, его «приводом никто не доставлял». Ранее сообщалось, что у политика был куплен билет в Киров на дату судебного заседания.

На время пересмотра дела Навальный получил возможность участвовать в выборах. О намерении стать кандидатом в президенты России он объявил в декабре.

По мнению юриста Ивана Жданова, мера пресечения Навальному – это «явный срыв планов по открытию штабов [в регионах]». Как сказал руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, мера пресечения политику не повлияет на кампанию, передает «Интерфакс».