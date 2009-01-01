18:06

Правительство решило не продлевать программу, в рамках которой государство оказывает поддержку ипотечному кредитованию. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов, передает «Интерфакс».

Шувалов отметил, что никаких опасений по просрочке задолженностей по ипотечному портфелю нет. По словам вице-премьера, объем просрочки по ипотечным кредитам не превышает 2,8%.

Изначально планировалось, что государственная программа субсидирования ипотеки завершится 1 марта 2016 года, но позже ее продлили до 1 января 2017 года. 5 декабря Шувалов объявил о том, что программа по господдержке ипотеки будет продлена до 1 марта 2017 года.

В конце января эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, в 2016 году увеличилось более чем на 20%. Общий объем просроченных кредитов в ОКБ оценили в 160 млрд рублей, а в ЦБ в начале декабря заявляли о 126 млрд рублей.

Эксперты также предсказали, что в 2017 году рост числа просроченных кредитов по ипотеке продолжится.