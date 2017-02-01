17:59

В Черном море обстреляли украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом написал в фейсбуке министр обороны страны Степан Полторак.

По словам министра, инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения «с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек». В результате стрельбы экипаж самолета не пострадал, а само воздушное судно продолжило «полетное задание». Позже экипаж обнаружил пулевое отверстие в три сантиметра. Министр опубликовал фотографии, на которых видны отверстия.

Полторак добавил, что экипаж Ан-26 также выявил работу радиолокационной станции, которая «обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны».

В «Черноморнефтегазе» РИА Новости заявили, что не обладают информацией об обстреле. Представитель Черноморского флота назвал заявление Полторака «ложью».

Ранее 1 февраля об инциденте сообщало издание «Думская» со ссылкой на штаб ВМС Украины.

В Одесской и Николаевской областях проходят учения ВМС Украины. 27 января ВМС сообщали об обстреле водолазного судна «Почаев» с вышек, принадлежащих «Черноморнефтегазу». Тогда уточнялось, что украинская сторона «старается не идти на конфронтацию и проявлять сдержанность».