Вчера в Польше произошло важное событие, заставляющее еще раз задуматься о соотношении исторической памяти о национальных легендах с политикой и наукой. На специально собранной пресс-конференции председатель польского Института национальной памяти (ИНП) Ярослав Шарек объявил, что многолетнее сотрудничество лидера профсоюза «Солидарность» и первого президента посткоммунистической Польши Леха Валенсы с местыми спецслужбами под агентурным псевдонимом «Болек» – доказанный факт. «Сегодня можно сказать – нет никаких сомнений в вопросе сотрудничества Валенсы со Службой безопасности. Это дело на сегодняшний день закрыто», – заявил Шарек.

В очень болезненной для современной Польши истории была поставлена жирная точка. Структура, отвечающая в Польше за политику национальной, памяти жестко и без обиняков заявила, что добрую память о Валенсе хранить не намерена. Приводя установленную следствием информацию, Шарек рассуждал о необходимости написания новой «всесторонней» биографии Валенсы, а также о том, что теперь необходимо ответить на вопрос: насколько сотрудничество со спецслужбами могло влиять на решения, принимаемые Валенсой в разные годы жизни – в том числе в период руководства профсоюзом «Солидарность» в 1980–81 годы.

Если где-то появляется фигура, окруженная легендой, кто-нибудь обязательно поставит цель эту легенду разоблачить, вскрыть ранее не афишировавшиеся обстоятельства или предложить иную трактовку фактов. Но в случае Валенсы «разрушением легенд» занимается официальное государственное учреждение, выводы которого о сотрудничестве или несотрудничестве человека с коммунистическими спецслужбами имеют официальную силу. Разумеется, можно считать, что Институтом национальной памяти выполняет свою работы. Но знак равенства между Лехом Валенсой и «агентом Болеком» – очень важный аргумент для выгодного нынешней правящей партии «Право и Справедливость» взгляда на недавнюю историю Польши.