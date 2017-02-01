18:49

Министерство обороны передало правительству Москвы территорию и здания Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Китайгородском проезде напротив Зарядья.

Об этом RNS сообщил близкий к Минобороны источник и подтвердили в пресс-службе Департамента имущества Москвы, уточнив, что пока неизвестно, как будет использоваться участок.

Академия РВСН переехала в учебный комплекс в Балашихе. Источник RNS в Минобороны добавил, что полностью академия переместится в Подмосковье до 1 марта 2017 года.

Как сообщили изданию в Москомархитектуре, работы по зданию академии пока не ведутся. В 2009 году предлагалось создать на этой территории Парламентский центр, затем было принято решение построить его в Нижних Мневниках.

По мнению партнера Colliers International Станислава Бибика, выгоднее всего будет строить там жилье: «Грамотный инвестор может реализовать проект, который будет продаваться по самым высоким в Москве ценам».