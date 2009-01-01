Лекция Рубена Варданяна для студентов, которых бывшие партнеры «Тройки Диалог» отобрали для стипендиальной программы «Выше мечты», не имела заданных границ. Предполагалось, что в последний вечер января предприниматель и филантроп просто появится в аудитории кампуса бизнес-школы «Сколково» и расскажет юношам и девушкам, о чем тем хотелось бы послушать. Нетрудно догадаться, что интересовало многих: как стать хотя бы вполовину таким же богатым и успешным, как Варданян? «Как вы принимаете решения?», – спросил кто-то из двадцатилетней молодежи.

– Я правильно понимаю, что вы даже пионерами не были? – поинтересовался в ответ ветеран российского бизнеса.

После этого он стал выяснять у аудитории, много ли в ней москвичей? Кто жил за рубежом? Кто когда-нибудь терял деньги?

– Я не про те, что из кармана выпали, – на всякий случай уточнил Варданян, – Я про неудачные вложения.

В его логике все эти разные вопросы имели связь, пускай на первый взгляд и туманную. Например, как связаны советская юность и опыт работы за границей? Человек, живший в СССР и переживший крах системы, лучше адаптируется к переменам. С таким багажом, рассуждал бизнесмен, легче взвалить на себя риски предпринимательства или, скажем, сделать выбор в пользу другого авантюрного проекта – эмиграции в страны развитого капитализма. Мне сразу вспомнился пассаж о последствиях советского воспитания, неожиданно попавшийся в одной западной книге о финансовых рынках: «Дети, взрослевшие в рушащейся политической системе, были склонны считать власть продажной, а единственной задачей человека – заботиться только о себе».

Так или иначе, опыт жизни в СССР Рубен Варданян объявил молодыми слушателями своим первым преимуществом перед ними. А вот как выглядело второе.