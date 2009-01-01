19:18

Российская сторона не обстреливала военно-транспортный самолет Ан-26 ВМС Украины. Об этом заявили в штабе Черноморского флота, передает «Интерфакс».

По словам представителя штаба, самолет «совершил два провокационных захода на предельной низкой высоте». Сотрудник охраны буровой платформы подал световые сигналы из пистолета для предотвращения столкновения с вышкой, однако никакой другой угрозы Ан-26 не было, заверили во флоте.

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 –абсолютная ложь. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», – добавил собеседник агентства.

Ранее 1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в Черном море «с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек» обстреляли Ан-26. Экипаж не пострадал, а сам самолет продолжил полет, однако в его корпусе позже обнаружили пулевое отверстие. Полторак опубликовал фотографии отверстия.

В Одесской и Николаевской областях проходят украинские учения. ВМС Украины ранее также обвинили Россию в обстреле водолазного судна «Почаев».