Суд в Кирове запретил политику Алексею Навальному покидать город до окончания повторного процесса по «Кировлесу». Судья Алексей Втюрин сам выступил с такой идеей, а прокуратура поначалу даже не знала, как реагировать на такое предложение.

Навальный отказался соблюдать запрет: в субботу он планирует уехать в Санкт-Петербург на открытие предвыборного штаба. Политик утверждает, что повторный процесс направлен на то, чтобы запретить ему участвовать в выборах президента России. В том, как идет разбирательство, есть много и других странностей.

Почему Навальному запретили уезжать из Кирова?

Формально судья Втюрин объяснил свое предложение тем, что Навальный и другой фигурант дела Петр Офицеров дважды не являлись на заседания. На сегодняшнее заседание Навальный вылетал из Москвы в сопровождении приставов: они пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, сославшись на ходатайство прокуратуры. Навального отвезли в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а затем – в аэропорт.

Идея Втюрина стала неожиданностью для всех сторон, включая прокуратуру. Представители обвинения сразу объявили, что не готовы высказаться, и попросили перерыв для согласования позиции. Посовещавшись 15 минут, они согласились с мнением судьи, но уточнили, что город действия подписки и ее сроки остаются на усмотрение суда. Тогда Втюрин предложил адвокату политика Светлане Давыдовой самой озвучить варианты (та ответила, что любой вариант с мерой пресечения защиту не устраивает). В итоге и защитники Навального, и прокуроры попросили перенести заседание, но Втюрин отказался и ушел решать, где именно и сколько должен находиться Навальный.

Вернувшись, судья объявил, что оставляет Навального и Офицерова до 10 февраля в кировском «Хилтоне». Политик поинтересовался, кто будет оплачивать отель, на что услышал: «У вас же есть денежные средства». Еще днем Навальный рассчитывал, что новый приговор ему огласят не позже понедельника.

Можно ли отказаться соблюдать запрет?

Формально такое право у Навального есть. Подписка о невыезде – это письменное обязательство фигуранта уголовного дела не покидать место жительства (в том числе временного), которое имеет силу только в том случае, если обвиняемый его подписал. Навальному могут ужесточить меру пресечения, только если он подпишет документ и нарушит его требования. Еще одно подспорье – Навального судят по предпринимательской статье, которая предусматривает максимум домашний арест, но политик в Кирове не живет.

Руководитель штаба Навального Леонид Волков рассказал, что в субботу (в выходные заседания не проводятся) политик планирует поехать в Санкт-Петербург открывать местный предвыборный штаб. На этот же день у него запланирована пресс-конференция.

Сам Волков в разговоре с Republic пояснил, что не знает, как будут развиваться события в случае нарушения Навальным запрета на выезд из Кирова. В то же время он заверил, что запрет не повлияет на предвыборную кампанию.

Чем отличаются два процесса по «Кировлесу»?

В 2013 году Навального и Офицерова приговорили к пяти и четырем годам колонии соответственно. Их обвиняли в закупке лесоматериала по заниженной стоимости и продаже по рыночной цене. После объявления приговора в Москве на Охотном ряду состоялась многочисленная акция в поддержку Навального. В ходе акции ее участники узнали, что прокуратура потребовала отпустить политика, в тот момент участвовавшего в выборах мэра Москвы, под подписку о невыезде. В итоге реальный срок заменили условным.

Навальный пожаловался в ЕСПЧ, который не нашел политических мотивов в приговоре, но указал, что политик был осужден за преступление, состав которого нельзя отличить от предпринимательской деятельности. Навальному присудили компенсацию в €48 тысяч. В ноябре приговор отправили на пересмотр, после чего Навальный выдвинулся в президенты. В Кремле неоднократно отказывались комментировать планы Навального, ссылаясь на то, что кампания еще не началась.

Основное удивление как Навального, так и журналистов, освещающих повторный процесс, вызвала его скорость. В январе Втюрин изменил график заседаний, назначив их на каждый будний день вплоть до 10 февраля. Судья не стал учитывать то, что адвокаты Навального одновременно участвуют в других процессах, включая дело об убийстве Бориса Немцова. Доходило до того, что за одно судебное заседание он успевал заслушать десятерых свидетелей. В итоге из-за занятости адвокатов Навальный и Офицеров пропустили два заседания. Именно это и стало формальным поводом для подписки о невыезде.

Как указывал сам политик, «Кремль дал какое-то суперважное указание ускорить наш процесс». Навальный также заявлял, что новый обвинительный приговор ничего не изменит: политик обещал продолжить бороться за участие в президентских выборах, даже если потеряет такое право.

На прошлой неделе «Яндекс.Деньги» заблокировали избирательный счет Навального (с этого кошелька поступал почти каждый второй рубль, пожертвованный на кампанию). Политик обвинил в давлении на сервис Центробанк, регулятор опроверг эту информацию и потребовал извинений. В итоге «Яндекс.Деньги» запретили собирать деньги на политические кампании всем физическим лицам.

Как реагируют власти?

Официально Кремль и правительство неоднократно отказывались комментировать дело «Кировлеса» и электоральные планы Навального. В СМИ попадала разная информация: агенство Bloomberg писало, что в Кремле довольны выдвижением политика, так как это повысит легитимность выборов. «Дождь» указывал на «бесполезность» Навального для Администрации президента для президентской кампании. Только Вячеслав Володин, уже находясь на посту спикера Госдумы, публично усомнился в праве политика на выдвижение в президенты.

Последняя реакция Кремля на дело «Кировлеса» появилась 1 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что не следит за судебным процессом и заявлений Навального о давлении на суд не слышал.