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Арбитражный суд Воронежской области признал совладельца ювелирной компании «Яшма» Игоря Мавлянова банкротом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Имущество Мавлянова по решению суда должно быть реализовано в течение шести месяцев. При этом РБК узнало, что доли совладельца «Яшмы» в ООО «Агрострой» (66%) и в ООО «Рамстрой» (51%) уже проданы судебными приставами партнеру Мавлянова по строительству жилых комплексов в Новой Москве и Подмосковье Бабеку Гасанову.

На данный момент в реестре кредиторов к Мавлянову содержится требование от Владимира Потапова на сумму 956,35 тысяч рублей. При этом, как отметил «Коммерсантъ», иск о личном банкротстве совладельца «Яшмы» подал также Сбербанк, требуя с бизнесмена 36,7 млн рублей. Представитель финансовой организации сказа изданию, что банк намерен войти в реестр кредиторов и требовать взыскать задолженность.

СК ранее заподозрил руководство «Яшмы» в уклонении от налогов на сумму более 7 млрд рублей. Следствие сочло, что руководители компании в 2011–2012 годах создали фиктивный документы, с помощью которых уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость за драгоценные металлы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, 25 января арбитражный суд Москвы, признал компанию банкротом.

Перед эти правоохранительные органы проводили обыски в офисе «Яшмы». Предполагалось, что они были частью расследования уголовного дела, возбужденного в апреле 2016 года по заявлению Гасанова. Поводом якобы был конфликт бизнесменов из-за компании «Рамстрой».

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