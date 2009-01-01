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В рамках дела о хакерской группе «Шалтай-Болтай» арестовали еще двух подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС.

«Арест [Александра] Филинова и [Константина] Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 года. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля», – сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Им предъявили обвинение в незаконном доступе доступе к компьютерной информации по части 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

30 января суд продлил до 8 марта арест журналисту Владимиру Аникееву, который предположительно является организатором группы «Шалтай-Болтай». Его арестовали в ноябре 2015 года. «Росбалт» писал, что в своих показаниях Аникеев называл начальника отдела ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова связанным с хакерской группой.

Михайлова арестовали по делу о госизмене 25 января, позднее в деле появились еще два фигуранта. Источник «Интерфакса» говорил, что Аникеев и Михайлов вместе с еще одним сотрудником ЦИБ Дмитрием Докучаевым и менеджером «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым взламывали аккаунты высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

Заметка дополняется.