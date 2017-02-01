23:07

Топ-менеджер «Ростеха» Сергей Куликов может занять пост руководителя ФГУП «Почта России». Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве и подтвердил собеседник в Администрации президента.

По данным газеты, его кандидатуру уже согласовали в ФСБ и Администрации президента, с министром связи Николаем Никифоровым Куликов обсудил «конкретные детали назначения».

«Сергея Куликова связывают хорошие отношения с главой администрации Антоном Вайно, который и предложил это назначение», – сказал собеседник издания.

Другой источник пояснил, что кандидатуру Куликова выдвинул сам Никифоров, так как он является «самым серьезным» претендентом. Он обсудил возможность его назначения с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но при этом подчеркнул, что «согласование будет, только если одобрит президент».

Представители «Ростеха». Минкомсвязи и «Почты России» не стали комментировать возможное назначение.

Срок действия трудового договора нынешнего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова заканчивается 1 июля 2017 года. Источник РИА Новости допустил, что Страшнов уйдет в отставку раньше этого срока.

В январе Генпрокуратура выступила с инициативой проверить законность покупки «Почтой России» двух самолетов Ту-204. Подробности не раскрывались, но в самой организации говорили, что «все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках».

Ранее прокуратура предложила возбудить против Страшнова дело по 201 статье УК РФ (злоупотребление полномочиями). Причиной стала информация о том, что глава «Почты России» по итогам 2014 года незаконно получил премию в размере 95,4 млн рублей. У Страшнова требование прокуратуры вызвало удивление и вернуть деньги он отказался. Генеральный прокуров Юрий Чайка эти действия назвал «откровенной наглостью».