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Дело на предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-болтай» Владимира Аникеева завели из-за кражи документов Министерства обороны. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 2015 году хакеры опубликовали открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему и несколько писем из почтового ящика секретаря начальника департамента строительства Минобороны Ксении Большаковой.

Участники группы говорили о «полной некомпетентности» сотрудников ведомства в сфере информационной безопасности.

«Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ», – сказано в письме «Шалтая-болтая».

Хакеры добавили, что из документов секретаря они получили пароли и доступы на служебные почтовые сервера Министерства Обороны, при этом отметили, что «с большей степенью вероятности» этой информацией могли завладеть спецслужбы «ряда заинтересованных стран».

По информации издания, после этого сообщения Департамент военной контрразведки «получил команду» от министра обороны Сергея Шойгу.

Весь пакет украденных документов «Шалтай-болтай» предлагал купить за 350 биткоинов (курс биткоина в 2015 году был менее 10 тысяч рублей). Хакеры говорили, что сотрудникам военной контрразведки данные могут быть проданы со скидкой 50%, но «при условии верификации этих сотрудников».

«Фонтанка» отметила, что выкупить переписку предлагали лично начальнику департамента строительства Минобороны Роману Филимонову, но тот отказался. При этом хакеры объявили о продаже документов: «Лот реализован со скидкой 50 %».

Заметка дополняется.