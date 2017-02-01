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Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось на $3 млрд и достигло $59 млрд на фоне публикации финансовой отчетности компании. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам 2016 года чистая прибыль Facebook возросла на 177%, до $10,2 млрд, сказано в отчете компании. Выручка компании составила $27,6 млрд, что на 54% больше по сравнению с предыдущим годом.

«2016 год был хорошим для нашего бизнеса, но нам еще многое предстоит сделать, чтобы сделать людей ближе друг другу», – сказал Цукерберг.

Акции Facebook после выхода отчета подорожали на 2,66%, до $136,77.

В Bloomberg Billionaires Index Цукерберг занимает пятую строчку, уступая место создателю Microsoft Биллу Гейтсу ($84 млрд), инвестору и предпринимателю Уоррену Баффету ($73.6 млрд), главе Amazon Джеффу Безосу ($72.1 млрд) и основателю Inditex Амансио Ортеге ($69.9 млрд).

Количество ежедневных пользователей Facebook возросло на 18% – социальной сетью пользуются 1,23 млрд человек.