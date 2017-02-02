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Дочерняя компания «Ростеха» предложила внести изменения в «законы Яровой», чтобы разрешить хранить данные абонентов не только операторам. Об этом близкий с госкорпорации источник рассказал «Ведомостям».

С инициативой выступил Национальный центр информатизации (НЦИ), представивший «унифицированное решение» по хранению данных, которое поможет снизить затраты на создание специализированной системы на 25–30%. О предложении «Ростеха» в презентации, которую госкорпорация представила на совещании представителей Минпромторга и Минкомсвязи, «почти ничего не сказано», отметила газета. Известно, что оно позволит «оптимизировать хранение тяжелого трафика». Из этого издание сделало вывод, что решение еще окончательно не разработано.

Согласно «антитеррористическим поправкам», хранить данные могут только операторы, поэтому для того, чтобы госкорпорация смогла заняться проектом, необходимо изменить законодательство. При этом, по словам собеседника, Минкомсвязи и Минпромторг рассматривают возможность изменить формулировки таким образом, чтобы хранилищем смог управлять «Ростех».

«Договорились о проведении научно-исследовательских работ под руководством “Ростеха”, а после этого может быть принято решение об изменении закона», – сказал собеседник «Ведомостей».

Пакет «антитеррористических» законов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Эти меры обязывают операторов хранить на территории России текстовые и голосовые сообщения пользователей, а также изображения на срок до шести месяцев с момента их передачи.

В январе Минкомсвязи совместно с силовыми ведомствами решило снизить в 10 раз объем хранения данных по «законам Яровой». Речь идет о видео, IPTV, торрентах и других «тяжелых для хранения информационных ресурах». По оценкам Минкомсвязи, такая мера поможет снизить затраты на хранение дог 100 млрд рублей.

В августе 2016 года более 100 тысяч человек подписали петицию с просьбой отменить эти «законы Яровой». Авторы сочли, что эти поправки «требуют огромных денег и могут привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов», а также «ущемляют права человека».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал иск к министру Открытого правительства Михаилу Абызову с целью вынудить его рассмотреть этот документ. Эксперты петицию рассмотрели и пришли к выводу, что поправки соответствуют российской Конституции, а их реализация не влечет за собой последствий, изложенных авторами инициативы.