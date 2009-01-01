04:27

Представители НАТО на неопределенный срок отложили встречу, в ходе которой планировали обсудить с Украиной использование системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Об этом источники в альянсе рассказали Thw Wall Street Journal.

«Существует некоторая политическая деликатность в привлечении Украины к переговорам, так как очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию российской стороны», – сказал дипломат.

Внутри альянса сочли, что для переговоров выбрали «неудобное время», рассказал источник газеты. По его словам, президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой, а сам альянс в то же время усиливает свое присутствие в восточной части Европы, вблизи российских границ.

В рамках встречи НАТО и Украина были намерены обсудить инциденты, которые могут произойти при размещении ПРО альянса на территории Европы.

Кремль неоднократно выражал беспокойство из-за расширения НАТО. Президент России Владимир Путин объяснял, что Москву беспокоит тот факт, что ключевую роль в принятии решений альянса играет Вашингтон: «Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США».

Российский лидер подчеркивал, что ему не до конца понятна логика действий альянса. Постоянный представитель Великобритании в НАТО Адам Томсон, в свою очередь, также говорил, что страны-члены организации сомневаются в том, что могут правильно воспринимать поведение России в Сирии и на Украине.

Российская сторона ранее предупредила, что те объекты НАТО, которые будут ставить под угрозу безопасность страны, станут целями для ракетных ударов.