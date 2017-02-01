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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето заявил о готовности привлечь американских военных, чтобы справиться с «плохими ребятами». Фрагмент расшифровки разговора неназванные источники передали Associated Press.

«У вас куча плохих ребят. Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Полагаю, это из-за того, что ваша армия боится. Наша – нет, поэтому я могу прислать ее туда, чтобы она позаботились об этом», – сказал Трамп.

Кого американский лидер подразумевал под «плохими ребятами», агентство не уточнило. При этом мексиканское издание Aristegui Noticias, которое также опубликовало часть разговора, указало, что предложение Трампа связано с борьбой против торговли наркотиками.

Представители властей Мексики, как пишет The Hill, сказали, что разговор между лидерами двух стран был «конструктивным», угроз со стороны американского лидера не звучало, Трамп и Пенья Ньето договорились о дальнейшем сотрудничестве.

«Сообщение, что президент угрожал Мексике вторжением являются ложными. Даже мексиканское правительство оспаривает его», – сказал представитель Белого дома.

Во время предвыборных дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Трамп заявлял, что незаконная миграция привела к скоплению в стране большого числа «плохих ребят». Он объяснял, что эти люди занимаются торговлей наркотиками. Трамп обещал, что когда он станет президентом, в первую очередь он укрепит границу и вышлет «плохих ребят» за пределы страны.

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