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По итогам социологического опроса, проведенного «Левада-центром» в декабре 2016 года и в январе 2017 года, 37% россиян сказали, что относятся к США «очень хорошо» и «в основном хорошо». Данные исследования приводит «Коммерсантъ».

В аналогичный период 2016 года такое мнение выражали 23% жителей России.

«Ожидания и надежды, которые складывались в российском обществе в ходе президентской гонки в США, сформировались в реальные оценки и отношения, после того как президентом стал Дональд Трамп», – объяснил результаты замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин.

Несмотря на это, количество респондентов, характеризующее свое отношение к американцем как «в основном плохое» и «очень плохое», составляет 49%. Социолог отметил, что этот показатель не говорит о том, что россияне «профессионально погружены в проблемы международных отношений». При оценке международной ситуации на формирование общественного мнения влияет позиция президента России Владимира Путина, добавил эксперт.

Россияне стали лучше относиться и к Евросоюзу, выяснил «Левада-центр». В январе 2016 года 27% опрошенных говорили о «очень хорошем» и «в основном хорошем» отношении к Европе, после выборов президента США этот показатель увеличился до 39%. Негативно в адрес ЕС высказались 47%, хотя в 2016 году респондентов с аналогичной позицией было 47%.

За позитивное отношение в Украине высказались 33% респондентов, в 2016 году эта цифра достигала 28%, доля негативно настроенных снизилась с 59% в 2016 году до 54% в 2017 году.

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