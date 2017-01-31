Обстрелы Авдеевки и Донецка – кажется, что это новость из позапрошлой зимы, по недоразумению попавшая в информационный поток 2017 года. Изобретение Дмитрия Пескова – «самостийные отряды», на которые возлагается вина за эскалацию в Донбассе, формулировка настолько размытая, что под нее можно подвести кого угодно – и пророссийских сепаратистов, и украинские добровольческие батальоны, действующие сами по себе, и украинскую армию (в том смысле, что Украина ведь самостийное государство, и отряды у нее тоже, получается, самостийные). Неосторожная фраза украинского генерала о продвижении ВСУ «шаг за шагом» подхватывается тем же Песковым – смотрите, украинцы сами признали, что наступают, то есть агрессор это они. А статью Süddeutsche Zeitung, в которой анонимный источник в немецком правительстве говорит, что украинская сторона заинтересована в обострении, российская официальная пресса с удовольствием цитирует уже третий день.

Интересное наблюдение журналистки российского «Лайфа» Анастасии Кашеваровой – она пишет, что съемочные группы федеральных телеканалов из Москвы были отправлены в Донецк заранее, и простодушно делает вывод, что, очевидно, российская разведка знала, что украинцы начнут наступление, но с тем же успехом отправку журналистов в Донбасс можно назвать доказательством того, что в Москве было заранее известно о наступлении сепаратистов – в конце концов, такое знание для России доступнее, чем планы украинской армии.