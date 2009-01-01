2 февраля, 12:07

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу российского оппозиционного политика Алексея Навального на действия властей РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ счел, что Навальный подвергался незаконному преследованию, и присудил ему компенсацию в размере €63 тысячи.

Навальный в своем заявлении указывал, что сотрудники полиции неоднократно незаконно задерживали его во время массовых собраний, а также предъявляли административные обвинения о нарушении порядка проведения митингов и неподчинении правоохранительным органам.

В общей сложности в иске Навального содержалась информация о шести эпизодах, в ходе которых он был приговорен к штрафам и, суммарно, к семи дням административного ареста.

Политик жаловался на нарушение пяти статей Европейской конвенции по правам человека.

В 2015 году Конституционный суд России счел, что власти страны могут не исполнять отдельные решения международных инстанций, в том числе ЕСПЧ.