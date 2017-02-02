10:49

Минюст готовит поправки в КоАП, которые позволят властям Москвы увеличить штрафы за несанкционированную торговлю до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Размер штрафа будет устанавливаться законодательством столицы, уточнили в Минюсте.

Необходимость законопроекта в министерстве объясняют тем, что в Москве широко распространена незаконная торговля вне специально отведенных мест. Она ухудшает облик города, наносит ущерб его экономике, а также способствует развитию недобросовестной конкуренции и незаконной трудовой миграции, добавили в пресс-службе.

Сейчас штрафы за незаконную торговлю не могут превышать 5 тысяч рублей. Вопрос об их повышении обсуждается уже около года, рассказал изданию депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, больше всего власти Москвы озабочены попрошайничеством и несанкционированной торговлей у транспортных узлов.

В начале 2015 года власти Москвы объявили о внедрении новой концепции развития мелкорозничной торговли в городе, в рамках которой правительство отказалось от продления договоров аренды на право размещения нестационарных торговых объектов.

Киоски, которые за три года до этого установили сами предприниматели за свои деньги, власти решили демонтировать и заменить на новые, которые будут находиться в собственности у государства. В сентябре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90% снесенных ларьков являлись теневым бизнесом.