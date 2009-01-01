10:31

Бывший депутат от КПРФ Михаил Заполев освободил служебное жилье в Москве. Как пояснили в управделами президента, он сделал это последним из сложивших полномочия парламентариев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня после почти двухмесячной задержки он окончательно покинул жилье. Это последний депутат Госдумы шестого созыва, который, сложив полномочия, продолжал занимать служебное жилье», – заявили в управделами.

В ведомстве также подчеркнули, что вещи бывший депутат собрал и вывез накануне, но сам остался ночевать в квартире, поскольку утром ему надо было успеть на поезд.

Управделами президента в связи с выездом Заполева и других задержавшихся с выселением из служебноого жилья депутатов намеревается отозвать судебный иск об их выселении. При этом останется в силе иск о возмещении расходов государства на аренду и коммунальные услуги – они оцениваются в 171 тысячу рублей.

Депутаты Думы шестого созыва сложили свои полномочия в октябре 2016 года, после чего они должны были освободить служебное жилье. В установленные сроки этого не сделали 14 человек.