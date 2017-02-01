11:14

Канадская Canopy Growth Corporation, занимающаяся реализацией медицинской марихуаны, сменила тикер, под которым ее акции торгуются на бирже в Торонто. Как сообщается в пресс-релизе компании, вместо тикера CGC будет использоваться WEED («травка» на сленге).

Bloomberg указывает, что решение о смене тикера Canopy Growth приняла после того, как за последние 12 месяцев ее акции подорожали более чем в три раза. Текущая капитализация компании превышает 1,6 млрд канадских долларов ($1,2 млрд).

Отметку в $1 млрд рыночная стоимость Canopy Growth преодолела осенью 2016 года, после чего компания стала первым стартапом-«единорогом» на рынке марихуаны. Однако, как отмечает Bloomberg, пока Canopy Growth не стала прибыльной.

В начале января предварительные данные Arcview Market Research показали, что резкий скачок легальных продаж марихуаны в Северной Америке можно сравнить с «бумом доткомов» (взлету интернет-рынка в 1990–2000 годах). Ожидается, что ежегодный рост рынка марихуаны к 2021 году составит в среднем 25%.