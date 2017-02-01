11:31

Министр бизнеса и торговли Румынии Флорин Жиану подал заявление об отставке после массовых протестов против правительства. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснил Жиану, он принял решение об отставке в связи с тем, что не поддерживает позицию правительства.

«Я не хочу рассказывать своему ребенку, что я был трусом и соглашался с тем, во что не верил», – заявил министр.

Участники акции в Бухаресте протестуют против объявления массовой амнистии в стране, которая позволит выйти на свободу высокопоставленным чиновникам, осужденным за коррупцию.

На акцию протеста рядом со зданием правительства в румынской столице вышли около 150 тысяч человек. Еще около 300 тысяч протестующих вышли на улицы в других городах страны.

Как отмечает Bloomberg, это самая многочисленная акция протеста в Румынии после революции 1989 года, когда был свергнут Николае Чаушеску.