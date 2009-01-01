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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 января возбудила дело в отношении компаний, участвовавших в закупках компьютеров и программного обеспечения для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет о тех же организациях, которые подозреваются в картельном сговоре при организации торгов для поставок компьютеров ЦИК РФ. По этому делу, возбужденному ФАС в ноябре 2016 года, подозреваются «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Производственная компания Аквариус».

Как передает ТАСС, Тенишев добавил, что сумма торгов, охваченных картелем, выросла с 600 млн рублей до 2,2 млрд рублей. Кроме того, в ФАС подозревают, что за действиями поставщиков стоят производители Lenovo и Hewlett-Packard.

Заметка дополняется.