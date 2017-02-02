2 февраля, 12:50

Имущество экс-гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера арестовано по делу о взятках бывшему руководству республики Коми. Об этом в Басманном суде сообщил его адвокат, передает «Интерфакс».

«Имущество Вайнзихера арестовано, он не может им распоряжаться»,- заявил защитник.

Пресс-секретарь суда сообщил, что арест наложен на сумму более $2,2 млн.

Срок содержания под стражей Вайнзихера и топ-менеджера «Реновы» Евгения Ольховика продлены на три месяца, сообщает RNS. Сроки их арестов заканчивались 6 и 5 февраля соответственно.

По делу о взятках властям Коми были арестованы Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер, в розыске находится бывший сотрудник «Реновы» Михаил Слободин, который на момент возбуждения дела работал гендиректором «Билайна».

По версии следствия, руководство «Т Плюс» и ее материнской «Реновы» давало взятки руководству Коми и бывшему губернатору республики Вячеславу Гайзеру, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию и не инвестировать в электросети.

В конце сентября «Коммерсантъ» анонсировал появление новых фигурантов дела «Реновы».