2 февраля, 12:58

Власти Германии открыли расследование в отношении главы франкфуртской биржи Deutsche Boerse Карстена Кенгетера по подозрению в инсайде. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Интерес следователей привлекла покупка Кенгетером акций Deutsche Boerse примерно на €4,5 млн в декабре 2015 года – за два месяца до того, как рынок узнал о переговорах франкфуртской площадки по слиянию с Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange, LSE). Об этом в феврале 2016 года сообщили источники Reuters, после чего котировки Deutsche Boerse резко выросли.

Представитель Deutsche Boerse заявил, что подозрения в отношении Кенгетера являются безосновательными. По его словам, биржа сама просила своего руководителя купить ее акции, действуя «как настоящий предприниматель», что он и сделал. Кроме того, Deutsche Boerse выпустила пресс-релиз, в котором подчеркнула, что площадка и ее руководитель сотрудничают со проверяющими органами.

LSE и Deutsche Boerse объявили об объединении в марте 2016 года. В результате слияния будет образована одна из крупнейших мировых бирж с капитализацией около $30 млрд.