2 февраля, 13:42

Правительство России приняло прогнозный план приватизации на 2017–2019 годы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».

Козак не привел подробностей плана. Однако источники «Интерфакса» и «Прайма» утверждают, что в ходе заседания обсуждалась приватизация ВТБ, РЖД и «Почты России».

Ранее 2 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. заявил, что так называемая «малая» приватизация (продажа небольших госактивов) должна принести в бюджет в течение трех лет около 17 млрд рублей. В эту сумму не входят поступления от реализации акций крупнейших компаний страны.

Медведев уточнил, что в рамках «малой» приватизации планируется передать частным инвесторам около 500 акционерных обществ, примерно 300 ФГУПов, а также доли в ООО. Также предполагается продажа более тысячи других объектов государственного имущества.

Что касается «большой» приватизации, кабинет министров еще в 2016 году утвердил продажу в течение 2017 года акций ВТБ (10,9%), «Совкомфлота» (25% минус одна акция) и Новороссийского морского торгового порта (20%). В января глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что в трехлетний план приватизации также включен дополнительный пакет 8% акций «Алросы».

В 2016 году в ходе приватизации были реализованы 10,9% акций «Алросы» (поступления составили 52,2 млрд рублей), а также 19,5% акций «Роснефти» и 50,08% акций «Башнефти» (указанный пакет купила «Роснефть»). Поступления в бюджет от двух последних сделок составили около 1,04 трлн рублей.