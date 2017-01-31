2 февраля, 14:10

Европарламент одобрил введение безвизового режима с Грузией. Об этом сообщается на его сайте.

Граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Они могут посещать страны Евросоюза в качестве туристов или по вопросам бизнеса, но для работы на территории Евросоюза они должны будут оформлять визы.

Безвизовый режим начнет действовать, когда будет усовершенствован механизм приостановки безвизового въезда для «третьих стран», в число которых входит Грузия, Украина и Косово. Такой механизм будет применяться, если жители этих стран будут использовать безвизовый режим для нелегальной миграции.

Министр иностранных дел Грузии поздравил жителей страны с таким решением Европарламента и пообещал, что отмена виз также коснется грузин, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии.

В ноябре Совет Евросоюза одобрил отмену виз для жителей Украины.