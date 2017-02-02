2 февраля, 14:48

Владельцы паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут с их помощью пользоваться на территории РФ целым рядом услуг. Соответствующее расследование провело РБК.

Как выяснило агентство, по паспортам ДНР и ЛНР в России можно купить билеты на внутренние авиарейсы, а также на поезда дальнего следования и забронировать гостиницу. В авиакомпании S7 официально признали такую возможность, в то время как «Аэрофлот» информацию опроверг, а в других крупных авиакомпаниях и в РЖД отказались от предметных комментариев.

Помимо этого, по паспортам ДНР и ЛНР можно въехать из непризнанных республик на территорию России. В ФСБ Ростовской области, комментируя этот вопрос, заявили, что граждане Украины могут въезжать в РФ по «документам, выданным комнетентными органами Украины, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей», не уточнив, обладают ли органы власти ДНР и ЛНР такой компетенцией.

Источник в дипломатических кругах рассказал РБК, что паспорта ДНР и ЛНР фактически действуют в России по неформальной договоренности представителей сепаратистов с российскими властями, которые «закрывают глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России». Как пояснил собеседник агентства в Госдуме, речи о дальнейшей формализации отношений с республиками не идет.

ДНР и ЛНР стали выдавать собственные паспорта с 2015 года. На январь 2017 года из четырех миллионов жителей ДНР документы самопровозглашенной республики получили около 40 тысяч человек.