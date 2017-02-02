2 февраля, 15:09

Олимпийский комитет России (ОКР) впервые за 15 лет сменил поставщика экипировки для российской сборной. Об этом журналистам заявил глава ОКР Александр Жуков, передает РБК.

Разработкой и поставкой формы для российских олимпийцев с 2002 года занималась группа Bosco di Ciliegi, но контракт, истекший в январе, с ней решили не перезаключать. Вместо Bosco производством формы займется компания ZA Sport.

«Мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт», – заявил Жуков.

Согласно данным СПАРК, учредителем ZA Sport является Анастасия Задорина. Как она рассказала РБК, компания, в которой она является дизайнером, будет одевать олимпийцев следующие восемь лет. Кто является учредителем ZA Sport, Задорина не уточнила.

Задорина является дизайнером футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? не смешите мои Искандеры», на которые весной 2014 года в рамках проходившей в Москве акции можно было обменять футболки с иностранной символикой.

Как писал Forbes, Задорина является дочерью главы Службы обеспечения деятельности ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина. Как рассказал РБК собеседник, близкий к руководству ФСБ, Шекин до сих пор возглавляет это подразделение.

Bosco одевала российских спортсменов на восьми Олимпиадах, а также являлась партнером Олимпиады-2014 в Сочи. По данным Forbes, в период с 2002 по 2016 год группа Bosco могла заплатить более $120 млн за сотрудничество с ОКР.