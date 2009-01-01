2 февраля, 15:09

Президент РФ Владимир Путин уволил 16 генералов, которые занимали должности в МЧС, МВД, прокуратуре и Следственном комитете. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Большинство уволенных занимали высокие должности в МЧС. Были уволены начальники региональных отделений МЧС в Северо-кавказском регионе, Приволжском округе и на Дальнем Востоке. В МЧС пояснили, что увольнения глав министерства в этих регионах связаны с увеличением Сибирского, Центрального и Южного регионального центров МЧС. Увольнения в министерстве связаны с планом строительства и развития МЧС на 2016–2020 года.

«С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС», – добавили в пресс-службе министерства.

Своей должности также лишился генерал-лейтенант Александр Агафонов, он был директором Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований. Он руководил ликвидацией последствий крушения самолета Airbus A321 в Египте.

От занимаемых должностей освободили прокурора Ярославской области Юрий Верховцева и министра внутренних дел Карачаево-Черкесской республики Казимира Боташева.

Прокурором Крыма решением президента стал Олег Камшилов, а прокурором Ленинградской области назначен Борис Марков. До этого они занимали должности заместителей прокурора города Москвы Владимира Чурикова.