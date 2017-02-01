2 февраля, 15:10

Решение России установить пограничную зону на границе с Белоруссией было принято без предварительного уведомления Минска. Об этом заявила представитель пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, это не первый подобный случай. В качестве примера Ваньшина привела ситуацию в начале 2016 года, «когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Белоруссии и России».

«С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», – отметили в белорусском МИДе.

Ваньшина подчеркнула, что инициатива по введению погранзоны исходит не от белорусской стороны. Она также напомнила, что действия России, которые можно расценить как восстановление полноценного контроля на границе двух стран, противоречит «целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ».

1 февраля «Газета.ru» обратила внимание, что в конце января на официальном интернет-портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа, подписанные главой ФСБ Александром Бортниковым. В соответствии с документами, которые вступят в силу 7 февраля, в Псковской, Смоленской и Брянской областях на границе с Белоруссией вводится погранзона.

2 февраля глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил, что погранзоны на белорусской границе рассчитаны на граждан третьих стран, «например, соседней Украины», передает «Интерфакс». Косачев уточнил, что для граждан Белоруссии и России никаких новых ограничений не возникнет.

Источник телеканала «Дождь» в Кремле объяснил, что погранзона с Белоруссией создается в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан ЕС и США. В начале января Белоруссия установила безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США и все страны Евросоюза. В Минске отмечали, что такой режим вводится, в первую очередь, «для благоприятных в миграционном плане стран».