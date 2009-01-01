2 февраля, 15:52

Сын Аркадия Ротенберга Игорь купил 46,176% акций Тульского патронного завода (ТПЗ). Об этом сообщается в материалах предприятия.

Сумма сделки с бизнесменом не уточняется. Одновременно ТПЗ уведомил акционеров, что президент завода Алексей Соловов, которому принадлежали 46,176% акций, снизил свою долю до нуля.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», на конец сентября еще 46,17% акций ТПЗ владела «Столичная паевая компания» (она принадлежит, в свою очередь, Валентине Гапошкиной и Наталье Курт). Бывшему руководителю завода Михаилу Носова принадлежало 0,002% бумаг ТПЗ.

По оценкам журнала Forbes, состояние Игоря Ротенберга составляет $400 млн. В частности, ему принадлежит 50% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» – оператора системы «Платон», с помощью которой с водителей большегрузных автомобилей взимается плата за проезд по федеральным трассам.

Семья Ротенбергов (братья Аркадий и Борис, а также их сыновья) занимает второе место в рейтинге богатейших кланов России от Forbes. Журнал оценивает совокупное состояние семьи в $2,8 млрд.