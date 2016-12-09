События последней недели показали, что серьезным противовесом Дональду Трампу и части его радикальных инициатив оказалась только судебная система США, другие компоненты системы сдержек и противовесов – Конгресс и СМИ – по разным причинам пока оказались менее значимыми. Исполнение указа Трампа о запрете на въезд гражданам ряда мусульманских стран временно приостановлено, государственный департамент США восстанавливает аннулированные ранее визы, авиакомпании возобновили посадку пассажиров, а служба паспортного и таможенного контроля пропускает их в страну.

Указ Трампа на 120 дней полностью приостанавливал прием всех беженцев на территорию Соединенных Штатов (а для беженцев из Сирии запрет вводился навсегда). Помимо этого, он на 90 дней налагал запрет на въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь шла об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Судане и Сомали. Запрет в случае с гражданами этих стран распространялся даже на обладателей американских виз и Green Card.

Но в пятницу федеральный судья по Западному округу Вашингтона в Сиэтле Джеймс Робарт выпустил постановление, фактически приостановившее действие скандального указа. Министерство юстиции США попыталось опротестовать его, но потерпело поражение. Полное слушание по существу вопроса пройдет на днях, но исход его довольно предсказуем. Федеральный апелляционный суд девятого округа относится к одному из самых либеральных в стране, в свое время 18 судей были выдвинуты президентами-демократами и лишь семь – республиканцами. Сегодня также стало известно, что 100 технологических компаний США, включая Apple, Google и Uber, подготовили для суда экспертное заключение из которого следует, что указ Трампа наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний.

Остается лишь небольшая вероятность, что другой федеральный суд примет отличное от девятого округа решение и тогда дело уйдет в Верховный суд (или, как считают некоторые эксперты, Трамп запросит рассмотрения дела Верховным судом). В любом случае, на момент окончания судебных разбирательств практическое значение их исход, скорее всего, будет иметь уже только для положения о постоянном запрете на въезд в США беженцев из Сирии, сроки по оставшимся запретам – к тому времени, вероятно, уже истекут.