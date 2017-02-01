Между Россией и Белоруссией появится пограничная зона – в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Такие приказы подписал глава ФСБ Александр Бортников. Документы предписывают установить порядок пропуска в эти зоны и установить на въездах предупреждающие знаки.

Формально Россия и Белоруссия – союзное государство, внутри которого нет четко определенной границы, а значит, и традиционного пограничного контроля. После создания Таможенного (позднее – Евразийского) союза между двумя странами исчезли и таможенные посты. Но в последние годы – по ряду причин, включая охлаждение отношений Белоруссии и России – контроль на границу стали постепенно возвращать.

Создаваемая сейчас пограничная зона коснется только автотранспорта. Но в будущем пограничный контроль, по словам посла РФ в Минске Александра Сурикова, может появиться и в поездах.